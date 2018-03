Einräumen macht Freude

Anzeige

Weikersheim.Von Schülern und den Lehrern schon lange herbeigesehnt, konnte die neue Schulküche der Gemeinschaftssschule (GMS) Weikersheim zum zweiten Schulhalbjahr offiziell in Betrieb genommen werden.

Die Küche besteht aus vier modernen Küchenzeilen, mit je einem Herd mit einem integrierten Dunstabzug und einem hochgesetzten Backofen, dazu kommen zwei Geschirrspülmaschinen, zwei Kühlschränke, eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner. Gleich am ersten Schultag nach den Faschingsferien begann das große Einräumen. Die neuen Töpfe, Pfannen, das Geschirr und vieles mehr mussten schnell an seinen Platz, damit der Unterricht wieder beginnen konnte.

Die Schulleitung der Gemeinschaftsschule, die beiden Lehrerinnen Kerstin Schwarz und Judith Tröbs-Silzle und natürlich die Schülerinnen und Schüler sind begeistert von der neuen Küche, die jetzt voll und ganz den Anforderungen, die an die Fächer MuM (Mensch und Umwelt) und AES (Alltagskultur, Ernährung und Soziales) gestellt werden, erfüllt. Auch die Fünftklässler der Gemeinschaftsschule freuen sich riesig auf den TSA-Unterricht in der neuen Küche, der neben dem Technikbereich auch einen Einblick in die Grundfertigkeiten der Nahrungszubereitung bietet.