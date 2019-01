Eisplatte auf Auto gestürzt

Weikersheim.Eine große Eisplatte ist am Donnerstagnachmittag von einem Lkw unbekannter Herkunft auf einen vorbeifahrenden Pkw gefallen, wobei erheblicher Sachschaden entstand. Der 7,5-Tonner mit Anhänger kam aus Richtung Bayern. In der Kurve unmittelbar vor dem Ortseingang Schäftersheim verlor er die circa zwei Meter lange und einen halben Meter breite Eisplatte, die auf die Fahrzeugfront des Subarus stürzte. Die unbekannte Person am Steuer des Lkw bremste ab, entfernte sich dann aber einfach von der Unfallstelle. Am Subaru des 53-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/5499-0 entgegen. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019