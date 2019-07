Elektronische Musik als Teufelsaustreibung

Weikersheim.Elektronische Musik bietet unbegrenzte Möglichkeiten, was Gestaltung, Konzeption und Klangmöglichkeiten betrifft.

Dank der Fortschritte der Digitalisierung werkelt heute eine ganze Szene im guten alten Do-it-yourself-Modus (Mach es selbst) in Kellern oder Schlafzimmern vor sich hin.

Sascha Stadelmeier ist einer von ihnen. In Augsburg arbeitet er an seiner Musik, betreibt ein Plattenlabel für Experimentalmusik (attenuation music) und lädt regelmäßig Kollegen zu einem Festival ein. Ein Teil der Mitwirkenden geht anschließend in ausgesuchten Läden auf Tour.

Ausgewählter Spielort

Seit vier Jahren gehört der club w71 zu den Auftrittsorten. Jahr für Jahr wird so ein Ausschnitt des Treibens dieser wenig beachteten Szene im Taubertal hautnah erlebbar. Ende Juli war es wieder soweit.

Sascha Stadelmeier, Künstlernamen Emerge, kniet im club w71 auf einem Bühnenelement inmitten der Zuhörer. Es beginnt wie bei einem Hörspiel: Stimmen reihen sich aneinander, Satzfetzen, Dialoge werden in- und übereinander geschichtet, Geräusche kommen dazu.

Atmende Klang-Skulptur

Ein Soundtrack zu einem imaginären Film entsteht. Elektronisch erzeugte Klänge und gefundenes Klangmaterial ergänzen sich und werden so geschickt rhythmisch aneinandergesetzt, dass die Klang- Skulptur zu atmen beginnt und einen starken Sog entwickelt. Trotz all der verwendeten Geräusche und der ungewohnten Klänge gibt es keinen Zweifel: Das ist Musik! Ganz anders das zweite Set des Abends, ausgeführt von „dp“ aka Dave Phillips. Im komplett verdunkelten Raum sind zunächst nur gepresste, hechelnde Atemgeräusche zu hören, dazu hohe Frequenzen mit unangenehmen Klangeigenschaften – als ob ein Soundtrack zu einem Monsterfilm mit Insekten die Ohren malträtieren würde. Überfallartig, von einem Aufblitzen der Leinwand begleitet, prügeln einzelne Bassschläge auf das Publikum ein, das unter dieser lautstarken Attacke schockartig Augen und Ohren schützt, die Körper in Abwehrhaltung gekrümmt. Dave Phillips kommt nun zum inhaltlichen Teil seiner Botschaft, die er als Flyer im Publikum verteilt. Seine Musik ist eine vehemente Anklage gegen Naturzerstörung und gegen eine Haltung zum Leben, die diese erst ermöglicht. Zu viele Ausreden, zu viele Lügen, Selbstgefälligkeit, Gier, Selbstbezogenheit: Dave Phillips Auftritt bietet Musik und Darbietung als Fegefeuer oder Teufelsaustreibung eines an der Gesellschaft Verzweifelnden.

Ein Konzertbesucher bezeichnete ihn als „bad Greta“.

Kontrastprogramm zum Abschluss

Den versöhnlichen Abschluss des Abends machte das italienische Duo Suasum, dessen Auftritt mit zusammengesetzten Videosequenzen komplett bebildert wurde.

Der Film lieferte viele entspannende Naturbilder mit meditativer Wirkung – etwa Wasser fallende Tropfen in Zeitlupe oder Waldaufnahmen.

Dazwischen einige erzählende Abschnitte, die in einer Welt vorindustrieller Rituale zu spielen schienen. Zum Abschluss Aufnahmen einer Meeresbrandung, in der die dunkel, aber sanft anrollenden Wogen der Musik des Duos aufging.

Auch für die experimentelle elektronische Musik gilt: Es ist zehnmal besser, sie live zusammen mit anderen Besuchern zu hören als zuhause. Die diesjährige Ausgabe der „re:flections-Tour“ bot erneut Entdeckungen, Überraschungen und jede Menge Musik, die man sonst nicht zu hören bekommt. nb

