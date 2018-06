Energie der Elite

Anzeige

Weikersheim.Das letzte Konzert des club w 71 vor der Sommerpause bringt am Samstag, 30. Juni ab 20.30 Uhr eine der stärksten deutschen Gruppen im aktuellen Jazz nach Weikersheim: Grid Mesh spielen dichte improvisierte Musik mit Sinn für Dramatik, Klangfarben und Überraschungen.

Frank Paul Schubert am Sopransaxofon, Christof Thewes an der Posaune, Andreas Willers an der Gitarre und Willi Kellers am Schlagzeug gehören zur Elite in der Szene des freien Jazz und der Improvisationsmusik. Ihr Album „Live in Madrid“ wurde von Jazzviews zum Album des Jahres 2013 gekürt.

Gitarrist Andreas Willers wurde kürzlich mit einem ausführlichen Interview auf guitarmoderne.com, dem „Magazin für abenteuerliche Gitarristen“ ausführlich mit einem Interview vorgestellt.