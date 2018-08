Engagiert und unermüdlich

Anzeige

Elpersheim.Beim Sommerfest an der Astrid-Lindgren-Schule in Elpersheim feierten Schüler, Lehrer und Eltern sowie Freunde der Bildungseinrichtung den erfolgreichen Abschluss eines weiteren Schuljahres. Im Rahmen des bunten und feierlichen Programms in der Taubertalhalle wurden diesmal nicht nur wie gewohnt die Viertklässler aus ihrer Grundschulzeit entlassen, sondern auch die Lehrerin Christina Herz in den Ruhestand verabschiedet.

Nach dem traditionellen Lied des Chors und der Begrüßung durch Schulleiterin Claudia Ranzinger stellten zunächst die Kinder der Gitarren-AG mit ihrem Leiter Ulrich Beibl drei mitreißende Musikstücke vor. Sie zeigten so mit Freude und Elan, was sie in diesem Schuljahr auf der Gitarre gelernt hatten.

Im Anschluss wurde Christina Herz feierlich in den wohlverdienten Ruhestand veraschiedet. In ihrer bewegenden Rede erwähnte Rektorin Claudia Ranzinger, dass Herz seit mehr als 40 Jahren im Schuldienst des Landes Baden-Württemberg tätig war und fast 20 Jahre davon an der Astrid-Lindgren-Schule in Elpersheim.