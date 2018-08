Entdeckung von Klaviertalenten

Anzeige

Weikersheim.Wer kennt nicht die grandiosen Auftritte asiatischer Pianisten? Karten zu ihren Konzerten sind mitunter schnell vergriffen und man wünscht sich, man hätte den einen oder anderen Künstler bereits in jungen Jahren hören können.

Im Schloss Weikersheim bietet sich hierfür am 22. August eine Gelegenheit. Dann veranstaltet der Verein zur Förderung des Austausches der chinesischen und europäischen Kunst und Kultur (CEKK) einen Klaviermusikwettbewerb mit einigen dieser Talente. In der Musikakademie veranstaltet der CEKK vorab einen Meisterkurs, an dem junge talentierte Pianisten im Alter von zehn bis 23 Jahren aus China teilnehmen.

Im darauffolgenden Wettbewerb spielen die chinesischen Gäste mit Studenten deutscher Musikschulen und -hochschulen in verschiedenen Kategorien vor einer Expertenjury um Preise. Ort des Wettbewerbs ist die Musikakademie Schloss Weikersheim, Marktplatz 12, 97990 Weikersheim. Der Eintritt ist frei.