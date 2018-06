Erasmus Widmann steht im Fokus

Anzeige

Weikersheim.Ein Abendkonzert „Erasmus Widmann“ mit Kurzvortrag von Dr. Peter Schiffer findet am Donnerstag, 21. Juni, um 20 Uhr statt. Die Musik Erasmus Widmanns (1572-1634) ist nahezu in Vergessenheit geraten, Konzerte oder Aufnahmen seiner Kompositionen gibt es kaum. So ist es eine ganz besondere und einmalige Pionierleistung der Würzburger Musikschüler der Jeunesses Musicales, die musikalische Geschichte wieder erstehen lassen. Schiffer wird in einem Vortrag in das Werk Widmanns einführen, im Anschluss daran werden die jungen Musiker Kompositionen Widmanns Zeit als Hofmusiker unter Graf Wolfgang II. von Hohenlohe-Weikersheim und der späteren Rotenburger Phase dem Publikum präsentieren.