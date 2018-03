„Erfolgsgeschichte“ schreibt weitere Kapitel

Anzeige

Laudenbach.In Rekordtempo ging der Mergentheimer Sportkreisjugendtag in der Laudenbacher Zehntscheune über die Bühne. Die Neuwahlen brachten in der Führungsmannschaft um den Vorsitzenden Reinhold Balbach geringfügige Veränderungen. Darüber hinaus präsentierte der Vorstand wiederum ein umfangreiches Arbeitspensum, das in den vergangenen beiden Jahren absolviert wurde. Sämtliche Redner, darunter Sportkreischef Volker Silberzahn, Alois Schmitt vom Staatlichen Schulamt in Künzelsau und Sozialdezernentin Elisabeth Krug, bescheinigten der Einrichtung, fest in der Gesellschaft verankert zu und äußerst engagiert zu sein. Sie sprachen in Bezug auf die Sportkreisjugend von einer echten „Erfolgsgeschichte“, die es verdient habe, weitere Kapitel zu schreiben.

Highlights gestreift

In seinem Bericht streifte Reinhold Balbach die Highlights der vergangenen Legislaturperiode. Dazu habe im August 2016 der einwöchige Besuch japanischer Gäste im Kreis gehört, bei dem zahlreiche Freundschaften aufgebaut und vertieft worden seien. Allerdings sei dies, zumindest vorerst, das letzte Mal in dieser Form gewesen. Die Württembergische Sportjugend habe, so Balbach, nämlich die Kriterien so geändert, dass „wir uns nicht mehr in der Lage sehen, weiterhin am Simultanaustausch mitzuwirken“. Was Sportjugendfördermittel angehe, so wollten die meisten Vereine in der Region daran partizipieren, darunter sämtliche großen Clubs. Anzahl und Qualität der projektbezogenen Anträge seien weiter nach oben gegangen.

Äußerst gelungen sei im November in Kooperation mit dem Jugendhaus Marabu die Lesung zum Thema Sucht mit dem ehemaligen Bundesligakicker Uli Borowka gewesen. Und auch jene beiden Vorträge, die der Handballer Frank Milbich an Schulen hielt, könne man als Erfolg verbuchen.