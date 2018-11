Ergebnis öffentlich machen

Weikersheim.Alt-Stadtrat Alfred Sailer kritisierte in der Bürgerfragestunde vor dem Gemeinderat eine Intransparenz: 2018 sei in Queckbronn Windkraftanlagen-Lärm gemessen worden, bislang gebe es kein öffentliches Ergebnis. Das sei Sache des Landratsamts, entgegnete der Bürgermeister. Auch zur Freiflächenphotovoltaik fragte Sailer nach – und wurde auf den entsprechenden Tagesordnungspunkt verwiesen (Beitrag oben).

Wolfgang Albert regte an, die für Radler freie Einbahnstraße Richtung Marktplatz neu zu beschildern. Klaus Kornberger: Dies stehe ohnehin an, denn für den Premiumradweg gebe es bereits neue Anforderungen an die Ausschilderung. mrz

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018