Erhalt der eisernen Geländer erwünscht

Weikersheim.Der „Ersatzneubau“ der Tauberbrücke bei Schäftersheim war erneut Thema im Weikersheimer Gemeinderat. Die Planungen für das Brückenbauwerk werden konkreter.

Das Ingenieurbüro Miebach (Lohmar) stellte am Donnerstagabend den geplanten Bau vor – das Büro ist spezialisiert auf Holzkonstruktionen. Die historischen steinernen Brückenpfeiler in der Tauber und die beiden Widerlager sollen erhalten werden. In auf den Pfeilern zu schaffende „Taschen“ werden die neuen Lager eingebaut. Darauf kommt eine extrem langlebige Binderkonstruktion aus Fichtenholz. Sie ist äußerst tragfähig und kann ohne große Erhaltungsmaßnahmen bis zu hundert Jahre überdauern. Die Feuchtigkeit der Tauber werde ihnen nichts anhaben.

Mit 3,50 Meter Fahrbahnbreite („Geländerbreite“: 4,50 Meter) wird darauf ein Betonauflieger gebaut und mit einer Fahrbahndecke versehen. Seitlich werden sich Beton-Aufwölbungen befinden, die das Geländer tragen.

Die Kern-Bauzeit beträgt laut Ingenieurbüro rund acht Wochen; Baubeginn: frühestens Anfang des Jahres 2020.

Die Brücke soll auch von landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahrbar sein; Hauptnutzer werden aber Fußgänger oder Zweiradfahrer sein – etwa Schüler, die vom Ortsteil aus in die Kernstadt fahren. Hier gab es eine kurze Diskussion im Gemeinderat über den möglichen Gegenverkehr Zweirad/Traktor. Da die Brücke vergleichsweise kurz und solche Begegnungen selten sein werden, setze man auf Rücksicht der Verkehrsteilnehmer. Eine breitere Trasse verursache unverhältnismäßig höhere Kosten, hieß es von Verwaltungsseite.

Aus dem Gemeinderat kam schließlich noch der Wunsch, die historische, sternförmige Geländerkonstruktion zu erhalten. Die eisernen Geländer entsprechen zwar längst nicht mehr der erforderlichen Norm in Sachen Sicherheit, aber man werde prüfen, wie man den Erhalt bewerkstelligen könne, so der Vertreter von Miebach.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019