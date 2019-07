Weikersheim.Für verschiedene abwassertechnische Einrichtungen im Stadtgebiet Weikersheim sind die wasserrechtlichen Erlaubnisse abgelaufen. Dies trug Sylvia Thomas vom Bauamt in öffentlicher Gemeinderatssitzung vor.

Das Gremium stimmte der Erstellung von Unterlagen für die nötigen Neu-Anträge für Regenüberläufe und Regenüberlaufbecken zu. Kostenpunkt: 77500 Euro; das Büro „Ibu“, Tauberbischofsheim, übernimmt die Prüfungen der einzelnen Bauwerke.

In der Schillerstraße stehen Sanierungen (Wasser/Abwasser) an. Die Ingenieurleistungen (51 000 Euro) werden von der örtlichen Firma „3 Kant“ erbracht. Auch in Teilen der Altstadt (hinter der Stadtkirche) müssen Leitungen saniert werden. Das gleiche Büro soll hier eine Bestandsaufnahme vornehmen. Nach Beurteilung und Beratung soll das weitere Vorgehen erörtert werden. Stadträtin Martina Seyfer regte an, Hohenlohe- und Mühlstraße für die Analyse hineinzuehmen. mrz

