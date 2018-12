„Eröffnungssommer wird wunderbar!“

Am 25. August 2019 fällt die Techno Marching Band „Meute“ in die Tauberphilharmonie ein. Expressive Blasmusik und eine Techno-Revolution mit ausschließlich akustischen Instrumenten verbieten eine Saalbestuhlung: Intentant Mnich erwartet im Großen Saal „berauschende Exzesse in schweißtreibende Glückseligkeit“.

© Steffi Rettinger