Erstes feierliches Pilgeramt

Laudenbach.Mit dem ersten feierlichen Pilgeramt am Dienstag, 1. Mai um 9 Uhr öffnet die Bergkirche wieder ihre Pforten für die regelmäßigen Gottesdienste am Sonntag.

Nach dem Großputz vor wenigen Tagen mit zahlreichen Gemeindemitgliedern erstrahlt die Bergkirche frisch geputzt und gerichtet für den Marienmonat Mai.

Festliche Wallfahrtsgottesdienste in der Bergkirche finden statt am 1., 6., 13., 20., 21. und 27. Mai, jeweils um 9 Uhr. Die erste feierliche Maiandacht am Nachmittag des ersten Mais eröffnet den Reigen der sonntäglichen Maiandachten mit sakramentalem Segen in der Bergkirche, die jeweils um 17 Uhr gefeiert werden. Die Maiandacht am 1. Mai gestalten Dr. Angela Weiß (Sopran) und Nikolai Metzger (Orgel). Der Katholische Kirchenchor Laudenbach gestaltet die Maiandacht am 6. Mai, der Männergesangsverein Laudenbach die Maiandacht am 13. Mai. Die Frauen aus der Region feiern ihre traditionelle Maiandacht am Mittwoch, 2. Mai um 19.30 Uhr. Es musiziert die Laudenbacher Spielgruppe unter der Leitung von Hildegard Gromes. Die Schola Cantorum St. Johannes gestaltet unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Michael Müller die Pfingstvigil, die am 19. Mai um 21 Uhr beginnt. Die Kollekten der Bergkirche sind für deren Erhalt und Unterhalt bestimmt. bk