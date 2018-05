Anzeige

Dabei kommt dem Besucher wie dem Forscher zugute, dass sich Bauteile der Vorgängerburg und Originalausstattung der Renaissance und des Barock bis zum heutigen Tag erhalten haben.

Vielfältige Einflüsse

Die Tagungsbeiträge sind Ergebnisse aktueller Forschungen und bieten erstmals grundlegende Erkenntnisse. Als Residenzort in der Grafschaft Hohenlohe bildeten sich Netzwerke, die sich weit über den fränkischen Raum ausbreiten.

Händler brachten Waren ins Taubertal, Künstler und Handwerker wurden immer wieder von den Baumaßnahmen angezogen und die Grafen selbst, hatten Kontakte in die Deutschordensgebiete, in Gebiete von Brandenburg-Ansbach, den Grafen von Wertheim, den Fürsten von Oettingen und auch dem Herzogtum Württemberg.

Auch Politik betrieben

Unter diesen vielfältigen Einflüssen wurde nicht nur standesgemäß repräsentiert, sondern auch Politik im Fränkischen Kreis betrieben.

Die Tagung widmet sich der vielfältigen Geschichte und gibt erstmals einen Überblick über die große Bedeutung der Residenz und der Grafschaft.

Die Tagung findet vom 20. bis 23. Juni in der Orangerie statt. Die öffentliche Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten. Für die Teilnahme an der Veranstaltung wird ein Eintritt erhoben (als Tageskarte oder für das „Komplettpaket“). Es ist außerdem eine Anmeldung erforderlich.

Ein besonderer Programmpunkt findet am Donnerstag, 21. Juni um 20 Uhr im Rittersaal statt. Dr. Peter Schiffer wird in die Musik des Komponisten Erasmus Widmann (1572-1634) einführen und Musiker der „Jeunesses Musicales“ die historischen Noten wieder zum Klingen bringen. Widmann wirkte u.a. in Weikersheim. pm

