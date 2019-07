Es gibt weiterhin jede Menge Projekte

Schweren Herzens nahm man in Elpersheim Abschied von langjährigen und engagierten Ortschaftsräten. Freude herrschte über die neuen Gesichter im Gremium.

Elpersheim. Vergangene Woche wurde die konstituierende Sitzung des Ortschaftsrats durchgeführt. Auf der Agenda stand die Verabschiedung der scheidenden Räte, die Einsetzung des neuen Rates sowie die Wahl des Ortsvorstehers und der Ausschüsse.

Zu der öffentlichen Sitzung waren einige interessierte Bürger des Weikersheimer Ortsteils erschienen. Bei der Eröffnung durch den amtierenden Ortsvorsteher Hans-Joachim Haas, blickte dieser auf die vergangenen fünf Jahre zurück und gab einen Ausblick in die bevorstehende Legislaturperiode.

Im Anschluss folgte die Verabschiedung der scheidenden Ortschaftsräte. Frau Anja Lotz hatte das Amt fünf Jahre inne, konnte aus persönlichen Gründen jedoch nicht an der Sitzung anwesend sein. Joachim Klein sowie Thomas Nüchter brachten sich besonders in den vergangen fünf Jahren in das Geschehen der Ortschaft mit ein. Mit ihrer Tatkraft standen sie immer bereit, wenn für den Ort „Manpower“ gefragt war. Sie zeichneten sich neben ihren Ideen und ihrer Ratschläge auch durch ihr handwerkliches Geschick aus. Walter Blank bereicherte den Rat in zwei Wahlperioden, also über zehn Jahre. Besonders gewürdigt wurde er für seinen Einsatz bei der Dorfbrunnengestaltung.

Ein herausragendes Urgestein ist Martin Reindel. Seit 1994 als die Ortschaft noch sehr von der Landwirtschaft geprägt war, bis 2019 hatte er seinen Anteil zum Wohl von Elpersheim, mit großem Engagement beigetragen. In diesen 25 Jahren wurde der Ausbau der Taubertalstraße 2003, Umbau der Astrid-Lindgren-Schule 2002 sowie viele weitere, das Ort prägende Projekte umgesetzt. Mit großem Beifall der Anwesenden für ihren Einsatz in den vergangenen Jahren, wurden den vorgenannten scheidenden Räten die Dankesurkunde der Stadt Weikersheim, sowie ein Präsent überreicht und diese verabschiedet. Hans-Joachim Haas dankte auch Sabine Moll für ihre große Unterstützung, in ihrer Tätigkeit als Sekretärin für die Ortschaftsverwaltung, mit einem Blumenstrauß. Es folgte die Verpflichtung und Einsetzung der neuen Ortschaftsräte sowie Wahl des Ortsvorstehers und der Ausschüsse. Der Ortschaftsrat von Elpersheim setzt sich künftig wie folgt zusammen: Hans-Joachim Haas (Ortsvorsteher), Helmut Schwab (Ortschaftsrat, stellv. Ortsvorsteher), Brigitte Salzer-Popp (Ortschaftsrätin, Schriftführerin), Silvia Breuninger (Ortschaftsrätin, Kindergartenausschuss), Michael Wilhelm (Ortschaftsrat, Schulausschuss), Johannes Nüchter (Ortschaftsrat), Werner Beck (Ortschaftsrat), Ulrich Hammel (Ortschaftsrat). Die gewählten Bürgervertreter bedanken sich für das ihnen entgegengebrachte Vertrauen.

Zum Abschluss der Sitzung wurde noch ein Ausblick auf die Vorhaben der kommenden Jahre gegeben. Hier seien nur das Projekt Taubertalhalle, Innenentwicklung der Ortschaft, Tauberstrand, Ausbau der Bronner Steige genannt. miwi

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019