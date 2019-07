Exklusiver Einblick hinter „La Bohème“

Es plätschert der Rosengarten-Brunnen. Ein kühler Schatten legt sich über den äußeren Schlosshof. Aus dem Gebäude hört man eine Sopranistin – ein schönes Ambiente für die gespannten FN-Leser.

Weikersheim. Im Rahmen der FN-Sommertouren bekamen 20 Leser einen ganz besonderen Blick hinter die Kulissen der Produktion von „La Bohème“. Die glücklichen Gewinner unserer Verlosung hatten nämlich das Privileg, bei einer Durchlaufprobe der Oper dabei zu sein.

„La Bohème“ wird von den jungen Virtuosen der Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) unter der Regie von Patrick Bialdyga (künstlerischer Produktionsleiter Oper Leipzig) auf die Bühne des Weikersheimer Schlosses gebracht.

FN-Marketingleiter Michael Wünsch nahm die gespannten Zeitungsleser – es waren etwa 20 – an der Schlossbrücke in Empfang und gab eine erste, grobe Einführung in Inhalt und Produktion. Im Rosengarten des Schlosses angekommen, wartete bereits Jeunesses-Generalsekretär Dr. Ulrich Wüster mit seiner Assistentin Natascha Füger auf die Opernfreunde. Bei der JMD, so Wüster, bekämen die jungen Künstler die Möglichkeit, eine komplette Oper aufzuführen. Das sei eine Förderung, wie sie es in Europa kein zweites Mal gebe.

„Das ganze wäre ohne Publikum natürlich quatsch“, so der Generalsekretär weiter. Erst durch die Zuschauer – bei Vollbesetzung seien es 1000 von ihnen – würden die künstlerischen Kräfte der Akteure voll mobilisiert und „sie bekommen die Chance, über sich selbst hinauszuwachsen.“

Es gehe aber nicht nur um Spitzenleistungen: Auf der anderen Seite der Waage liege das Gewicht des künstlerischen Ethos. Es gelte also eine Brücke zum Publikum zu schlagen, etwas in den Menschen zu bewegen. Im Endeffekt: „Ein Kämmerchen des Herzens zu öffnen.“

Der französische Name der Jeunesses gehe im Übrigen auf die Besetzungszeit von Belgien zurück. In dieser düsteren Epoche der Geschichte hätten einige großherzige Menschen Konzerte und Musikunterricht für die dortige Jugend organisiert.

Sehr freue er sich über die Kooperation mit der Tauberphilharmonie. Bei beiden bestehe das Ziel, bekannter Qualitätsstandort zu sein: „Die JMD ist es schon“, sagt Dr. Wüster, jetzt wolle man etwas auf die Philharmonie abfärben.

Mit seinen rund 40 Mitarbeitern sei die Musikakademie schon einer der größeren Arbeitgeber in der Region.

Regisseur stößt zur Runde

Auf einmal stieß Regisseur Patrick Bialdyga zur geselligen Runde im Rosenpark. „Ich will gar nicht lange herumreden“, meinte er, direkt nachdem er sich vorgestellt hatte. „Fragen sie mich doch am besten, was sie gerne wissen möchten.“

Eine Teilnehmerin machte es ihm dabei nicht einfach: Sie nutzte die Gunst der Stunde und stellte sehr präzise, tiefgehende Fragen zum Opern-Stück. Mit den Antworten Bialdygas schien sie nicht so ganz zufrieden, wollte es stets noch genauer wissen.

Plötzlich meldete sich ein verwirrter Teilnehmer zu Wort: „Moment mal! Um ehrlich zu sein, kenne ich mich mit La Bohème gar nicht so richtig aus.“ Also noch einmal zurück auf Anfang: Detailliert und nachvollziehbar fasste der Regisseur den Inhalt von „La Bohème“ zusammen.

Danach schilderte er seine Gedanken zur Art und Weise seiner (zweiten) Inszenierung. Wie auch später beim Probenbesuch deutlich wurde, ist diese sehr modern (siehe auch Artikel auf Seite 25). Nach einem kurzen Besuch in der Schneiderei, durch die Dr. Ulrich Wüster führte, ging es dann zum heiß ersehnten Probenbesuch.

Die FN-Leser staunten nicht schlecht über das Talent der jungen Akteure. Und so viel wurde klar: Sie haben nicht nur gesanglich, sondern auch schauspielerisch ganz schön was auf dem Kasten. Zwar sind es noch ein paar Proben bis zur großen Aufführung. Doch sah das Ganze jetzt schon (fast) bühnenreif aus. Ein toller Abend, der den Teilnehmern sicher lange in Erinnerung bleiben wird.

