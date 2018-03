Fahrradständer wird überprüft

Anzeige

Weikersheim.An der Sommerradtour von Staatssekretärin Dr. Gisela Splett im Taubertal nahm im vergangenen Jahr auch der Betreuungsabgeordnete der Grünen für den Main-Tauber-Kreis, Hermino Katzenstein, teil. Im Schloss Weikersheim fielen dem Sprecher für Radverkehr der grünen Landtagsfraktion die Fahrradständer als verbesserungswürdig auf.

Die Abstellanlage erfüllt seiner Meinung nach in keiner Weise die heutigen Mindestanforderungen. Die Metallbügel, in die Räder nur mit dem Vorderrad eingestellt werden, seinen vielmehr als „Felgenkiller“ berüchtigt, so der Politiker in einer Pressemitteilung. Im Nachgang zu dieser Tour wandte sich Hermino Katzenstein deshalb an die Finanzstaatssekretärin Gisela Splett mit der Bitte, die Sache zu überprüfen und die Fahrradständer unter Beachtung des Denkmalschutzes durch eine sachgerechte moderne Anlage zu ersetzen. Hierzu rechnet Katzenstein auch eine Überdachung.

Nun bekam er Antwort aus Stuttgart. Darin versichert Splett, dass es auch ihr ein großes Anliegen sei, die Attraktivität der Schlösser und Museen des Landes Baden-Württemberg für den Radtourismus zu erhöhen. Deshalb habe sie schon vor einiger Zeit den Auftrag erteilt, gemeinsam mit dem ADFC die Fahrradfreundlichkeit der Monumente zu untersuchen.