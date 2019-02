Faschingsbär fährt sich auf Brücke fest

Weikersheim.Kurioses erlebt man im Polizeialltag nahezu täglich, schreibt die Polizei in ihrem Polizeibericht. Eine Aktion in Weikersheim hatte jedoch offenbar eine besondere Note. Am Sonntag gegen 23.35 Uhr hatte nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei ein 21-Jähriger versucht, mit seinem Auto über die Fußgängerbrücke am Bahnhof zu fahren.

Beim Eintreffen der Streife fanden die Beamten nur noch das Fahrzeug vor, das in einem 30 Grad-Winkel auf der Treppe zur Brücke stand.

Zeugen berichteten der Polizei, dass ein Mann in einem Bärenkostüm kurz vorher versucht hatte, über die Brücke zu fahren und dann, nachdem der Wagen nicht mehr weiter kam, flüchtete.

Die Polizeistreife fuhr zunächst umgehend an die Halteradresse, wo die Beamten jedoch nur den Vater des mutmaßlichen Unfallfahrers antrafen.

Noch während des Gesprächs mit dem Vater bekam die Streife dann den Hinweis, dass der Unfallfahrer wieder vor Ort sei. Umgehend versuchten die Einsatzkräfte, zurück zur Unfallstelle zu kommen, wurden anfangs jedoch vom Vater des vermeintlichen Verursachers aufgehalten.

Nachdem die Streife dann doch wieder an der Unfallstelle angelangt war, fand sie mehrere Personen vor, die gerade versuchten, das Auto von der Brücke zu ziehen und hierbei die Stoßstange abrissen.

Trotz mehrerer Schutzbehauptungen seitens des jungen Mannes wurden diesem im Anschluss Blutproben entnommen.

Ein Alkoholtest hatte im Vorfeld knapp 2,2 Promille ergeben. Seinen Führerschein musste der 21-Jährige ebenfalls abgeben. Nicht nur der Sohn, auch der Vater des Mannes muss jetzt möglicherweise mit einer Anzeige rechnen. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019