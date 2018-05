Feuerwerk an Schmerz und Freude

Anzeige

Weikersheim.Außergewöhnliche Klaviersonaten eines Jahrhundert-Komponisten präsentiert der preisgekrönte Pianist Martin Stadtfeld am 2. Juni im Rittersaal im Schloss Weikersheim. Neben den eher kurzen Sonaten op. 78, op. 79 und op. 90 sticht die Sonate op. 81a „Les Adieux“ heraus, die Beethoven nach der Flucht seines Förderers Erzherzog Rudolf vor den napoleonischen Truppen schrieb: Die einzelnen Sätze sind überschrieben mit ‚Das Lebewohl’, ‚Abwesenheit’ und ‚Wiederkehr’ und stellen höchste technische und musikalische Ansprüche an den Interpreten – ein pianistisches Feuerwerk an Abschiedsschmerz bis zu überschwänglicher Wiedersehensfreude.

Martin Stadtfeld wurde 1980 in Koblenz geboren und gibt als Pianist und Kammermusiker Konzerte in ganz Europa. Nach Preisen bei verschiedenen Wettbewerben wurde er von Sony unter Vertrag genommen und veröffentlichte mehrere CDs. Neben Konzerten in den großen Häusern und mit internationalen Orchestern setzt sich der Pianist dafür ein, klassische Musik auch in kleineren Städten zu Gehör zu bringen. Ein besonders ehrgeiziges Projekt besteht darin, an speziell ausgewählten Orten in ganz Deutschland alle 32 Klaviersonaten von Beethoven aufzuführen – Weikersheim war hier von Anfang an mit dabei. pm