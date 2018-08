Feuerwerker zünden vom „Boden“ aus

Weikersheim.Der Antik-und Trödelmarkt zur Weikersheimer Kärwe findet wie jedes Jahr am Veranstaltungs-Samstag auf dem Marktplatz in der Zeit von 10 bis 16 Uhr statt – und nicht wie fälschlicherweise auf den Plakaten veröffentlicht, die in Weikersheim von Seiten des Veranstalters angebracht wurden, am Sonntag.

Das traditionelle Feuerwerk am Montagabend gegen 22.15 Uhr findet statt, aber nicht wie gewohnt als Höhenfeuerwerk, sondern wegen Trockenheit und Waldbrandgefahr dürfen sich die Besucher auf ein Bodenfeuerwerk freuen. Es findet neben dem Standort der ehemaligen Stadthalle statt.

An dieser Stelle stellt das Bodenfeuerwerk aus städtischer Sicht eine gute Alternative dar, denn für dieses Feuerwerk werden geringere Sicherheitsabstände vorausgesetzt, als beispielsweise für das Höhenfeuerwerk. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.08.2018