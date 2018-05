Figuren mit ganz besonderem Ausdruck

Anzeige

Weikersheim.In diesem Jahr stellt die Bielefelder Bildhauerin und Zeichnerin Nina Koch einen Querschnitt ihrer Arbeiten in Weikersheim aus. Die Künstlerin steht in der figürlichen Tradition der „Berliner Bildhauerschule“ und stellt eine hohe handwerkliche Anforderung an ihre Plastiken. Manchen ist sie vielleicht noch ein Begriff, denn 2005 stellte sie im Sitzungssaal des Rathauses Kleinplastiken, Reliefs und Medaillen aus. Drei Jahre später kuratierte sie den künstlerischen Part der ersten Ausstellung unter dem Titel „Skulpturenschau“. Ihre Plastik „Stehende“ (Nadine) war ebenfalls bei dieser Ausstellung im Küchengarten vertreten. Nun wird sie die elfte Skulpturenschau mit größeren Plastiken im öffentlichen Raum bestücken. Im Sitzungssaal wird sie kleinere Plastiken und Zeichnungen ausstellen.

Nina Koch ist durch zahlreiche Ausstellungen und Arbeiten im öffentlichen Raum bekannt geworden. Als eines ihrer bedeutendsten Werke gilt das Denkmal für Katharina von Bora, das im Lutherhof in Wittenberg an Luthers Ehefrau erinnert. Großes handwerkliches Können und besondere Ausdruckskraft zeichnen die plastischen und zeichnerischen Arbeiten aus.

Die Vernissage ist am Sonntag, 27. Mai um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Bürgermeister Klaus Kornberger wird die Ausstellung eröffnen. Die Künstlerin ist anwesend und führt durch die Ausstellung. Alle Interessierten können teilnehmen.