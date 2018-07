Fit für den Start ins Berufsleben

Anzeige

Bürgermeister Klaus Kornberger beglückwünschte die ersten Neuntklässler der GMS zu ihrem Hauptschulabschluss. Fit für das Leben, gemeinsames Lernen und Arbeiten im Team seien wichtige Voraussetzungen für das Berufsleben, die Grundlagen hierfür seien in der Schule gelegt worden. „Man wartet auf euch – seid wiss- und lernbegierig und achtet auf die neuen Medien“, mit diesem Aufruf beendete er seine Rede.

Maria Bopp als Vertreterin der Kirchen und als Religionslehrerin der Schüler wies darauf hin, dass Religion einerseits ein ordentliches Lernfach sei, andererseits aber auch ein Fach, in dem christliche Werte und deren Stellenwert eine wichtige Rolle spiele. „Seid gewiss, Gott ist immer an eurer Seite – mit jedem Atemzug“, so Bopp. Sie wünschte den Schülern für ihren Lebensweg, immer passende Worte zu finden, Zeit zum Ruhen, zündende Ideen, Wegweiser bei Ratlosigkeit, einen guten Draht nach oben, immer ein Zuhause, gute Freunde. Mit dem Wunsch für einen Weg, der sie herausfordere, über sich selbst hinauszuwachsen, endete ihre eindrucksvolle Rede. Danach unterhielt die Schulband die Gäste mit dem Song „XS and OS“.

Viele gemeinsame Aktionen

Rektor Peter Pflüger zeichnete den Weg der Schüler von Klasse 5 bis Klasse 9 auf. Scherrmann und er selbst hatten damals die Klassenleitung der ersten GMS-Klassen übernommen. Er hob die große Bedeutung des gemeinsamen Lernens in der GMS, der gemeinsamen Aktionstage und der gemeinsamen Unternehmungen der Schüler hervor, die er mit ausgewählten Bildern der vergangenen Jahre präsentierte. Den Schülern wünschte er viel Erfolg für die Zukunft.

Danach fand die Übergabe der Zeugnisse mit Preis und Belobigungen statt. Alle 17 Schüler erreichten den Hauptschulabschluss. Sechs Schüler n konnte ein Preis oder eine Belobigung für ihre gute Leistung überreicht werden. Für die beste Leistung im Fach Technik erhielt Kilian Nagel einen Preis, der vom Förderverein der Schule gestiftet wurde. Nach der Zeugnisübergabe endete der offizielle Teil der Feier. Die Elternvertreterin Simone Grüner bedankte sich bei den Lehrern der Klasse 9 für ihren unermüdlichen Einsatz, bei den Schülern und Eltern, die das Fest mitorganisiert hatten und wünschte den Schülern alles Gute.

Die gelungene Veranstaltung rundeten die Neuner mit einem Quiz mit Kinderbildern der Lehrer und einer Bilderpräsentation der letzten Schuljahre ab.

Folgende Schüler haben die Klasse 9 mit Erfolg abgeschlossen: Christoph Biselli, Bastian Grüner, Hannes Joite, Lucas Kreusser, Lenny Kunz, Jonas Landwehr (B), Hannes-Louis Melber (B), Kilian Nagel, Jonas Oechsner, Marvin Schieser (B), Marco Teufel, Marian-Alexandru Visan, Jaime Wohlfarth (B), Natalie Colokan, Estefania Hornschuch (B), Sophie Muras (P), Luljeta Shala. gms

