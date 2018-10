Fleißig Eicheln gesammelt

Weikersheim.Sechstklässler des Gymnasiums Weikersheim haben insgesamt 60 000 Eicheln für die Erhaltung des Waldes gesammelt.

Auf Anregung des Forstamtes des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis hatten die Schüler der Klasse 6 a mit ihren Lehrern Kai Filsinger und Elisabeth Walz im Ketterwald Bad Mergentheim mehr als 184 Kilogramm Eicheln zusammengetragen.

Die Eicheln aus dem anerkannten Saatgutbestand wurden für die Staatsklenge Nagold gesammelt. Thomas Ebinger, Leiter der Staatsklenge, hofft nun, aus diesen Eicheln circa 25 000 Jungeichen nachziehen zu können. Die Pflanzen werden dringend benötigt, unter anderem für die Wiederbewaldung der zahlreich entstandenen Borkenkäferschadflächen.

Bei strahlendem Sonnenschein machte es den Schülern viel Spaß, die Früchte zu sammeln und damit einen aktiven Beitrag zur Erhaltung des Waldes zu leisten.

Thomas Ebinger und der zuständige Revierförster Klemens Aubele konnten den Kindern allerhand Wissenswertes über den Wald berichten und beantworteten gerne die zahlreichen Fragen. Den Fleiß der Kinder belohnt Thomas Ebinger von der Staatsklenge Nagold mit einem Zuschuss in die Klassenkasse für den geplanten Schullandheimaufenthalt der Klasse. Die Staatsklenge in Nagold, zentral in Baden-Württemberg gelegen, versorgt seit 1947 als Landesbetrieb in erster Linie die unteren Forstbehörden und Forstbaumschulen mit qualitativ hochwertigem und herkunftsgesichertem Saatgut. Hinzu kommen weitere Aufgaben. Laut dem deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm von 1873 ist der Name „Klenge“ ursprünglich vom knisterndem Klang der aufspringenden Kiefernzapfen abgeleitet. lra

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.10.2018