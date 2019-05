Weikersheim.Ein Flohmarkt mit Raritäten aus der Sammlung Kroneisen bereichert auch in diesem Jahr das Rahmenprogramm des Stadt-Kirchen-Laufs zur Sanierung der Weikersheimer Stadtkirche St. Georg. Das Programm zum „Zweiten Weikersheimer Stadt-Kirchen-Lauf“ im Rahmen des Ökumenischen Gemeindefests am Sonntag, 30. Juni nimmt langsam konkrete Formen an. Die als Sponsorenlauf konzipierte sportliche Benefizveranstaltung der Evangelischen Kirchengemeinde Weikersheim steht wieder unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Klaus Kornberger.

Geplant sind diverse Verpflegungs- und Getränkestände – vom Weißwurstfrühstück bis zur nachmittäglichen Kaffeestunde –, eine Hüpfburg für Kinder, spezielle Angebote des Weikersheimer Weltladens mit fair gehandelten Produkten sowie ein „Massage- und Wellness-Pavillon“, wo für Läufer und Zuschauer gegen geringes Entgelt eine zehnminütige Kurzmassage angeboten wird. Erfreulicherweise wieder mit an Bord ist auch der Weikersheimer Sammler Roland Kroneisen, der aus seinem reichen Fundus gesammelter Schätze erneut ausgewählte Raritäten in Form eines exklusiven Flohmarkts präsentiert. Das Gründungsmitglied im „Freundeskreis Stadtkirche Weikersheim“ war nicht nur als Sparkassenchef viele Jahre unmittelbarer Nachbar der Stadtkirche, sondern kann mit seinen vielfältigen Geschichtskenntnissen manch zusätzlichen Wissensbrocken für die Aufarbeitung der Hintergründe zur Gestaltung der Geburtstagsfeierlichkeiten zum 600-Jahr-Jubiläum der Weikersheimer Stadtkirche St. Georg beisteuern.

Der Erlös seiner Flohmarkt-Aktion kommt wie bereits bei der letztjährigen Veranstaltung in vollem Umfang der Stadtkirchen-Sanierung zugute. Die dafür von der Evangelischen Kirchengemeinde aufzubringenden Eigenmittel haben sich durch die gestiegenen Baupreise auf mittlerweile über 700 000 Euro erhöht. Der Kroneisen-Flohmarkt ist deshalb zwar nur ein kleiner Tropfen auf dem heißem Sanierungs-Stein, aber eine große Bereicherung in der Angebotspalette des Weikersheimer Stadt-Kirche-Laufs im Rahmen des Ökumenischen Gemeindefests.

Anmeldung und Infos: www.kirchenbezirk-weikersheim.de/kirchengemeinden/weikersheim; https://www.facebook.com/evKBWeikersheim/Orga-Team/oder Walter Frick, Telefon 07934/990021, info@walter-frick.com. wrf

