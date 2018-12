Förderung für Schüler

Weikersheim.Damit Schüler erfolgreich lernen können, müssen sie über adäquate Methoden der Informationsbeschaffung, -verarbeitung und -darbietung sowie über effiziente Arbeitstechniken verfügen. Deshalb ist das Methodenlernen am Gymnasium Weikersheim ein wesentlicher Baustein der schulischen Arbeit. So wurden für die Klassenstufen fünf bis sieben unter der Regie von Dr. Gesine Heddrich eigens Methodenwerkstätten entwickelt, in denen die entsprechenden Methoden und Arbeitstechniken spiralcurricular eingeübt und anschließend auch im jeweiligen Fachunterricht nachhaltig trainiert und umgesetzt werden können.

„Genauso wichtig wie methodisch abwechslungsreicher Unterricht ist für mich methodisch vielfältiges und strukturiertes Arbeiten der Schüler,“ vertritt Oberstudienrätin Dr. Gesine Heddrich vehement. „Ich sehe es als meine Aufgabe an, den Schülern schulrelevante Arbeitsformen, den richtigen Umgang mit Informationsquellen, sinnvolles Erschließen von Texten und die Gestaltung von Präsentationen zu vermitteln. Schließlich sollen sie in den Methodenwerkstätten lernen, ihren eigenen Handwerkskoffer zu füllen mit den methodischen Ansätzen, die ihnen entgegenkommen und sie weiterbringen.“ So geht es in den Methodenwerkstätten beispielsweise darum, wie man das eigene Lernen am besten organisiert, wie man sich zielgerichtet auf Klassenarbeiten vorbereitet, wie man gekonnt Texte zusammenfasst und visualisiert oder wie man versiert Vorträge hält. Zum erfolgreichen Methodenlernen trägt auch die passende Ausstattung der Lernräume bei. Dank der großzügigen Unterstützung von insgesamt 3000 Euro durch die Volksbank Vorbach-Tauber, die Stadtverwaltung Weikersheim und dem Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums Weikersheim wurde jetzt die Lernumgebung zur Durchführung der Methodenwerkstätten mit lernfreundlichem Mobiliar, Lernmaterialien und Laptops ausgestattet.

