Förderung für Sportvereine

Main-Tauber-Kreis.Ideen entwickeln, Kreativität zeigen und Mut zu neuen Wegen beweisen – das unterstützt die WLSB-Sportstiftung. Sportvereine aus Baden-Württemberg können sich für die Förderpreise bewerben. In vier Kategorien werden vorbildhafte und außergewöhnliche Projekte gesucht. Pro Kategorie werden je 7000 Euro vergeben: 4000 Euro an den Gewinner und zwei Anerkennungspreise mit je 1500 Euro. Bewerbungsschluss ist der 15. Dezember. In der Kategorie „Umwelt und Ressourcen“ werden Konzepte und Projekte für den ressourcenschonenden Umgang mit Wasser ausgezeichnet. In der Rubrik „Ehrenamtliches Engagement“ steht die Einbindung von Menschen mit Behinderung in die Vereinsarbeit im Mittelpunkt. Beim Förderpreis für „Soziale Kompetenz“ geht es um die Prävention von Rassismus und Gewalt im Sport und in der Kategorie „Kooperationsmodelle“ liegt der Fokus auf der Zusammenarbeit zwischen Sportvereinen. „Unsere Vereine im Sportkreis Mergentheim möchte ich auffordern, sich für die Förderpreise zu bewerben“, sagt Sportkreis-Vorsitzender Volker Silberzahn. „Sie leisten hervorragende Arbeit und stellen tolle Projekte auf die Beine. Das soll honoriert werden“. Die ausgezeichneten Projekte würden als vorbildhafte Beispiele dienen, an denen sich andere Vereine orientieren könnten. Informationen zu den Förderpreisen und zur Bewerbung gibt es unter www.wlsb-sportstiftung.de/foerderung.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018