Frank Grub neuer Bauamtsleiter

Weikersheim.Frank Grub ist neuer Leiter des Stadtbauamts in Weikersheim. In seiner Funktion nahm Grub am Donnerstag erstmals an einer Gemeinderatssitzung teil.

Nach Darstellung in den „Weikersheimer Nachrichten“ (Amtsblatt) hat Frank Grub ein Architekturstudium abgeschlossen und war vorher in Architekturbüros und bei einem Stahlbauunternehmen beschäftigt.

Er wolle gemeinsam mit dem Bürgermeister die Stadtentwicklung vorantreiben, heißt es im Amtsblatt. Sein besonderes Augenmerk gelteaktuell der Bestandsanalyse im Bereich der Altstadt, um diese zu nutzen, zu entwickeln und aufzuwerten.

Offiziell hat Grub sein Amt am 1. April angetreten. Er folgt damit Thomas Müller nach. mrz

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019