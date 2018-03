Freude mit allen Sinnen erleben und erklingen lassen

Anzeige

Weikersheim.„Gönn’ Dir mal einen Abend einfach nur für Dich – Von Frauen für Frauen jeglicher Konfession und jeglichen Alters“. Unter diesem Motto stand ein Abend mit Karin Deeg, Anja Frieß, Sonja Hein, Heike Heil, Carola Rollmann und Uli Weber kurz vor dem kalendarischen Frühlingsanfang im Evangelischen Gemeindehaus.

Seit nunmehr vier Jahren gibt es dieses Event der sechs Frauen zweimal im Jahr. Der Einladung folgten wie immer viele Frauen aus dem ganzen Kirchenbezirk. Carola Rollmann stimmte die Frauen auf den Abend ein: „Du bist wertvoll und einmalig und verlierst nie an Wert.“ Das machte sie an Hand eines 50 Euroscheins deutlich, der seinen Wert behält, ob zerknittert oder mit „Füßen getreten“. „Der Wert unseres Lebens wird nicht durch das bewertet, was wir tun oder wie wir aussehen, sondern dadurch wer Du bist.“

Österlich geschmückt

Der Abend soll dazu dienen, Freude mit allen Sinnen zu erleben. So auch dieses Mal: Schon der Eingang des Gemeindehauses und auch der Saal selbst waren frühlingsmäßig österlich geschmückt. Beschriftete Kieselsteine auf den Tischen wünschten Hoffnung, Freude, Liebe, Glaube, Mut, Friede und Vertrauen und durften im Anschluss an die Veranstaltung mitgenommen werden. Die Gastgeberinnen hatten kulinarische Köstlichkeiten aufgetischt und schon bald erfüllte lautes, frohes Geplauder und Lachen den Gemeindesaal.