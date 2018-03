Fröhlich beim Kronenwirt – wie beim ersten Mal

Anzeige

Ihr Heim war landwirtschaftlich geprägt: Dass der um sieben Jahre ältere Bruder den Hof übernehmen würde, war für die beiden Geschwister immer klar. Bis heute ist der Hof in Familienbesitz, auch wenn die Landwirtschaft für den jüngsten Betreiber nicht mehr die einzige Erwerbsquelle ist. Damals reiste die Gailrother Verwandtschaft beim Spätwinterwetter nach Weikersheim, um an der Hochzeit in der Stadtkirche teilnehmen zu können.

Nicht leicht sei es der Mutter gefallen, ihre einzige Tochter ziehen zu lassen, erinnert sich die Frieda Mündlein bis heute. Auch, wenn es aus heutiger Sicht keine großen Strecken sind: Seinerzeit traf man sich jenseits der Kärwe großer Feiertage nicht allzu oft unterm Jahr. In die Weinbergsarbeit fand sich Frieda Deeg schnell und gern hinein: Es habe ihr immer Freude gemacht, im Weinberg zu arbeiten - nicht nur bei der Weinlese. Bürgermeister Klaus Kornberger und sein Stellvertreter überbrachten mit der fürs Stadtmuseum verantwortlichen Christel Nowak die Glückwünsche der Stadt und des Ministerpräsidenten. Otto Mündlein nutzte die Gelegenheit, nicht nur für den Tauberschwarz, sondern auch für eine Aufarbeitung der Geschichte des Weinbauvereins zu werben. ibra

