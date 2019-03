Führungs-Start mit Szenen der „Passion Christi“

Die evangelische Kirchengemeinde und die Stadt gedenken der Gründung der Stadtkirche St. Georg vor 600 Jahren.

Weikersheim. Die alten Kirchenmauern haben seitdem Jubel und Klage unzähliger Menschen gehört und bewahren sie. Das macht die Kirche zu einem besonderen, für Manche heiligen Ort.

Verschiedene Veranstaltungen sollen der Freude Ausdruck verleihen, dass dieses imposante Gebäude mitten in der Stadt gegenüber des Schlosses auch heute noch Menschen zu Gottessdiensten oder einfach zum Innehalten einlädt.

Unter anderem bietet die evangelische Kirchengemeinde eine Reihe von vier thematischen Kirchenführungen an.

Die erste Führung „Vom Abendmahl zum Grab“ findet am Sonntag, 7. April um 14.30 Uhr statt. Sie nimmt Bilder verschiedener Epochen mit Szenen der Passion Christi in den Fokus. Die Bilder sind jedoch nicht nur als Kunstwerke und Schmuck des Kirchenraumes zu sehen, sondern wurden als eine Form der Predigt verstanden. Orgelmusik und Lieder tragen auf ihre Art dazu bei, die Bildinhalte zu verstehen.

Die Teilnehmer sind zum meditativen Rundgang eingeladen. Die Führung übernehmen Monika Birkhold (Kirchenpädagogin), Anne-Maria Lehmann (Bezirkskantorin) und Andreas Vogt (Pfarrer). Der Eintritt ist frei.

Weitere Termine: 2. Juni: „Von alten Steinen und was sie uns erzählen können – 600 Jahre Stadtkirche St. Georg“; 7. Juli: „Denkmäler für die Ewigkeit – Epitaphe in der Stadtkirche“; 8. September (Tag des offenen Denkmals): „Umbrüche in Kunst und Architektur – St. Georg wird evangelisch“. Beginn der Führungen ist jeweils um 14.30 Uhr. pm

