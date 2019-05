Führungsstruktur neu aufgestellt

Weikersheim.Die MAX Automation SE stellt ihre Führungsstruktur neu auf und installiert ein Management Board. Patrick Vandenrhijn wird zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer der bdtronic Gruppe Mitglied im Management Board. Er verantwortet als Geschäftsführender Direktor der MAX Automation SE das Segment Process Technologies.

Im Zuge der Konzentration auf das Kerngeschäft habe der Verwaltungsrat der MAX Automation SE mit Beginn des Geschäftsjahres 2019 eine strukturelle Neusegmentierung innerhalb des Konzerns vorgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei werde sich das operative Geschäft in die drei Segmente Process Technologies, Environmental Technologies und Evolving Technologies gliedern, die an die Stelle der bisherigen Segmente Industrieautomation und Umwelttechnik treten.

Für jedes der drei Geschäftsfelder gibt es ein verantwortliches Mitglied im Management Board, welches wie folgt besetzt ist: Vorsitzender: Andreas Krause (CFO der MAX Automation SE, Mitglied des Verwaltungsrates); Process Technologies: Patrick Vandenrhijn (Geschäftsführender Direktor der MAX Automation SE, CEO der bdtronic GmbH; Environmental Technologies: Werner Berens (Geschäftsführender Direktor der MAX Automation SE, CEO der Vecoplan AG); Evolving Technologies: Dr. Guido Hild (Geschäftsführender Direktor der MAX Automation SE).

Ihre Funktionen in den beiden Beteiligungsgesellschaften werden Patrick Vandenrhijn (seit 2000 bei der bdtronic) und Werner Berens (seit 2012 bei der Vecoplan) weiterhin zusätzlich wahrnehmen. Der Verwaltungsrat der MAX Automation SE hat zudem Dr. Guido Hild in das Management Board der MAX Automation SE berufen. Er tritt am 1. Juli in das Unternehmen ein und wird die Leitung des Geschäftsfeldes Evolving Technologies übernehmen.

bdtronic GmbH ist nach eigenen Angaben der weltweit führende Hersteller für Anlagensysteme und Prozesslösungen in den Bereichen Dosiertechnik, Imprägniertechnologie, Heißnieten, Plasmavorbehandlung und Automation. Mit seinem Produktrepertoire bedient bdtronic zahlreiche namhafte Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen, insbesondere der Automobilindustrie, der Elektro- und Elektronikindustrie, der Filter- und Medizintechnik sowie der Solarindustrie. Das Unternehmens beschäftigt weltweit mehr als 400 Mitarbeiter am Hauptsitz Weikersheim und den Niederlassungen in Belgien, Italien, Großbritannien, USA, Mexiko und China.

