Bislang in der „Au“ angesiedelt, ist das Weikersheimer Unternehmen „Agovita“ in den Michelberger-Komplex in die örtliche Talstaße 1/1 umgesiedelt. Dort präsentiert es sich auf 1000 Quadratmetern.

Weikersheim. Als „Zentrum für Bewegung und Gesundheit“ startet „Agovita“ um den Weikersheimer Physiotherapeuten Joachim Klante („Bewegung sollte immer Teil der Therapie sein“) und seine Frau und Studioleiterin Alexandra in den bisherigen Räumen von „Wohnen und Schenken“ auf dem Michelberger-Areal neu durch. Die Räumlichkeiten wurden dafür umfassend renoviert und neu gestaltet. Nachdem der bisherige Trainingskomplex in der Weikersheimer Au verkauft worden ist, zog auch das Bewegungs- und Gesundheitszentrum um – mit Unterstützung durch hilfsbereite Mitglieder des Zentrums, wie Alexandra Klante begeistert erzählt.

Auf drei Etagen und über 1000 Quadratmetern Trainings- und Übungsfläche setzt „Agovita“ sein seit über 22 Jahren erfolgreiches Konzept mit zeitgemäßem Fitness- und Rehasport fort.