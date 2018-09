Für GMS und Elpersheim

Weikersheim/Elpersheim.In der Gemeinschaftsschule Weikersheim (GMS) beginnt der Unterricht für die Klassen zwei bis vier und Klassen sechs bis zehn am Montag, 10. September, um 8.30 Uhr. Um 9 Uhr ist ein ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Um 11.55 ist Unterrichtsende. Am Dienstag, 11. September, ist um 8.20 Uhr die Aufnahme der Klassen fünf in der Mensa der Gemeinschaftsschule. Am Mittwoch, 12. September, um 9 Uhr findet ein ökumenischer Schulanfängergottesdienst in der katholischen Kirche statt. Anschließend ist eine kleine Aufnahmefeier in der Gemeinschaftsschule. Die Kernzeit-/Ganztagesbetreuung findet ab Montag, 10. September, ab 7.30 Uhr statt. In der Grundschule Elpersheim, Klasse zwei bis vier ist am Montag, 10. September, um 8.20 Uhr Unterrichtsbeginn. Am Donnerstag, 13. September, ist um 9.45 Uhr ein Einschulungsgottesdienst in der Kirche anschließend ist eine Einschulungsfeier in der Taubertalhalle. pm

