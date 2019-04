Fußballer bangen um Fortbestand

Wie steht es um die Zukunft der Fußballabteilung des TSV Laudenbach? Diese Frage beschäftigte den Verein bei seiner Jahreshauptversammlung.

Laudenbach. Wie die stellvertretende Abteilungsleiterin Anna Mühleck bei der Hauptversammlung sagte, gebe es die Fußballabteilung seit 1951. Auch für sie sei Laudenbach ohne Fußball einfach undenkbar. Sie vermisse allerdings die Bereitschaft, sich in Ehrenämtern zu engagieren.

Es folgte der Bericht des Schriftführers Marius Götz, vorgetragen von Patrick Leifeling. Er blickte darin auf die Ausschusssitzungen und Veranstaltungen der Abteilung bzw. des Vereins zurück.

Tobias Sturm, Abteilungsleiter Fußball, sprach von der vergangenen Saison, die mit Platz 9 beendet wurde. Bester Torschütze für den TSV war Philipp Mühleck mit 22 Toren (Platz 2 der Liga). Thomas Link stellte sein Traineramt nach zwei Jahren aus persönlichen Gründen zur Saison 18/19 zur Verfügung. Mit Heiko Striffler wurde eine interne Lösung für das Trainerduo gefunden.

Zur Winterpause konnte ein guter vierter Platz erobert werden, mit minimalem Abstand zur Spitze. Nach einem kurzem Rückblick ging es um die Zukunft der Abteilung – was viele bis zur Winterpause für kaum vorstellbar gehalten hätten.

Nachdem zur neuen Saison allein fünf Jugendspieler, vier Neuzugänge und drei Reaktivierungen verkündet werden konnten und aufgrund der nun hohen Spielerdichte sogar Reservespiele (außer Konkurrenz) geplant werden und stattfinden konnten, schien die nähere Zukunft gesichert. Doch zur Winterpause kristallisierte sich heraus, dass viele altgediente Spieler zur neuen Saison aus unterschiedlichen Gründen wie Familie, Gesundheit oder Studium nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Und dies in solch einem Ausmaß, dass der Verein aus eigener Kraft kaum eine reguläre Saison bestreiten würde können.

Nach einigen Mannschaftssitzungen, Einzelgesprächen und Ausschusssitzungen wurde schweren Herzens beschlossen, Verhandlungen über eine Spielgemeinschaft mit einem Verein in der unmittelbaren Umgebung zu führen. Diese dauern noch an. Da aber auch Termine zur Mannschaftsmeldung unmittelbar bevorstehen, musste der Ausschuss auch ernsthaft in Erwägung ziehen, die verbliebene Mannschaft abzumelden. Das war bei der Jahreshauptversammlung emotional allen anzumerken.

Eine erfreuliche Nachricht gab es vom Kassier. Josef Vorholzer konnte von einem Gewinn berichten und so stehe man finanziell auf sehr gesunden Beinen. Die Kassenprüfer Martin Rank und Eberhard Mathes bescheinigten ihm eine vorbildliche Führung der Kasse.

Dann kam das Trainerteam zu Wort. Rafael Götz bedankte sich bei Thomas Link für die gute Zusammenarbeit sowie bei Heiko Striffler für die reibungslose und gute Übernahme des Postens.

Es folgte ein Rückblick auf Rückrunde 17/18 sowie auf die Hinrunde 18/19, der mit internen Statistiken ergänzt wurde. Außerdem nahm Götz aus Trainersicht Stellung zur aktuellen prekären Situation. Götz vergaß auch nicht, sich bei internen Helfern, positiv kritischen Stammzuschauern, den Ergänzungsspielern, die immer wieder vorbildlich kurzfristig einspringen würden sowie bei den Familien, die hinter allen stünden, zu bedanken. Stefan Lösch übernahm mit einem Überblick über die Jugendabteilung des TSV.

Mit 35 Spielern in der Jugend-Spielgemeinschaft sei man in den jüngeren Klassen noch gut aufgestellt und oft überaus erfolgreich. Einzig in den älteren Klassen A-B-C sei man völlig unterbesetzt sowie beim Trainerteam, wo zur neuen Saison sogar noch mehr Stühle frei werden.

Er appellierte an die Aktiven sowie ausscheidenden Spieler, diese zu besetzen und ihr Wissen und Können mit den Jugendlichen zu teilen.

Auch ihn beschäftige das Thema der ersten Mannschaft, sagte Lösch, da dies unterschiedliche Konsequenzen für seine Abteilung haben könne. Raimund Zenkert stellte dann den Kultur- und Freizeitbericht vor mit dem Rückblick über das Theaterstück ,,Tante Rosels Lottoschein’’, dem Kabarettabend mit Bernd Händel und dem Jahresausflug nach Schweden und Dänemark. Geplante Veranstaltungen sind am 2. Oktober der Auftritt des Kabarettisten Wolfgang Krebs mit seinem aktuellen Programm „Geh zu bleib da“ in der Zehntscheune und der Pfingstausflug nach Luxemburg. In emotionalen Worte appellierte an die Mitglieder, seit 68 Jahren bestehende Abteilung nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen.

Jedes Vereinsmitglied habe auch die Pflicht, zum Erhalt beizutragen. Mit seiner Ansprache bewegte er viele im Vereinsheim. Sogar ein kurzes Lied auf den TSV wurde von den älteren Mitgliedern angestimmt.

Ortsvorsteher Martin Rüttler gab einen Rück- und Ausblick, nahm die Entlastung vor und führte durch die Wahlen. Es sei bemerkenswert, dass sich alle zur Wiederwahl gestellt hätten, ausgenommen des Schriftführers, der wegen seines Studiums nicht mehr zur Verfügung steht. Trotz der zurückliegenden zwei schwierigen, anstrengenden und belastenden Jahre hätten die Mitglieder den Verein in dieser prekären Situation nicht im Stich gelassen und sich der Herausforderung gestellt. Christian Bendik stellte sich vorab als Schriftführer zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt. In seinem Grußwort gab Vorsitzender Harald Götze seine Sichtweise der aktuellen Situation preis und appellierte an alle Mitglieder.

Die Wahlen ergaben: Abteilungsleiter: Tobias Sturm, stellvertretende Abteilungsleiterin: Anna Mühleck, Kassier: Josef Vorholzer, Kassenprüfer: Martin Rank und Eberhard Mathes, Jugendleiter: Stefan Lösch, Schriftführer: Christian Bendik, Teammanager: Patrik Leifeling und Beisitzer: Thomas Egner.

