Gäste geben gute Bewertung

Laudenbach.Der Campingplatz „Schwabenmühle“ in Laudenbach hat auf der CMT in Stuttgart dieser Tage den „Camping.Info Award 2019“ erhalten und bekam die Auszeichnung damit zum zweiten Mal in Folge.

Der „Camping.Info Award“, der 2019 bereits zum achten Mal als Publikumspreis vergeben wird, zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen der europäischen Campingbranche. Grundlage der Auswertung ist die Zufriedenheit von 92 128 Campingurlaubern, die in Summe 165 336 Bewertungen auf Camping.Info abgegeben haben. Ins Ranking fließen ausschließlich die Bewertungen der Gäste ein.

Der Campingplatz „Schabenmühle“ am Vorbach wird seit Anfang 2018 von der Familie Hohage geleitet. Nach einigen Umbauten wurde der Campingplatz nach Angaben der neuen Inhaber auch vom BVCD (Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland) sowie dem DTV (Deutscher Tourismusverband) erstmalig mit fünf Sternen bewertet. Ein Biergarten vor der historischen Kulisse des schon im 15. Jahrhundert erwähnten ehemaligen Mühlenanwesens befindet sich bereits im Bau. n bru

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019