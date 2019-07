Ganz erfrischend ungeniert

Weikersheim.Vor der Sommerpause lässt es der Club w71 nochmal krachen: Mit Dikeman/Parker/Drake kommt am Mittwoch, 24. Juli ein Jazztrio in den Club, in dem zwei unumstrittene Koryphäen des afroamerikanischen Jazz mit einer jüngeren Stimme des freien Jazz zusammenspielen.

William Parker am Bass und Hamid Drake am Schlagzeug gelten als zwei absolute Schwergewichte der afro-amerikanischen Musik, beide spielen seit den 70er-Jahren als treibende Rhythmusgruppe miteinander, drücken als solche wie auch als Solisten zahllosen Ensembles ihren unverkennbaren Stempel auf. Beide waren schon mehrmals im Club w 71, aber noch nie gemeinsam.

Seit einigen Jahren spielen sie im Trio mit dem in Amsterdam lebenden US-amerikanischen Saxophonisten John Dikeman, einen der aufstrebenden jungen Wilden, der sich kompetent wie auch erfrischend ungeniert mit den Größen der Welt misst. Der Club w 71 wiederum fühlt sich geehrt, das starke Trio präsentieren zu dürfen. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019