Ganz im Zeichen des Tauberschwarz

Die Vorbereitungen für das 46. Laudenbacher Herbst- und Weinfest am zweiten Septemberwochenende laufen bereits auf Hochtouren.

Laudenbach. Wie jedes Jahr wird der Weikersheimer Ortsteil Laudenbach am zweiten Septemberwochenende wieder ein Platz der guten Unterhaltung sein. Die Musikkapelle Laudenbach organisiert vom 7. bis 9. Sepetmber in der Kelterhalle ihr Feier-Event an. Dort erwartet die Gäste Altbekanntes und Neues.

Am Freitag, 7. September geht es los mit dem DJ Chris Only und seiner Show „Welcome to the next Level“. DJ Chris Only ist seit fünf Jahren erfolgreich auf Deutschlands und Frankreichs Bühnen unterwegs. Er ist einzigartig in dem, was er bietet. Sein Bühnen- und Showkonzept vereint den typischen Tanzabend mit der modernen Discoparty, bei dem die unterschiedlichsten Musikrichtungen mit einbezogen werden. Ausgefallene und aufeinander abgestimmte Bühnentechnik unterstreicht die Performance, damit dieser DJ-Abend ein unvergesslicher Abend für alle Besucher wird. In seiner DJ-Zeit teilte er sich schon u.a. mit Florian Weiß, DJ N’Farmer, Sean Finn, Cassey Doreen, Jay Frog (Scooter) und anderen die Bühne. Natürlich gibt es an diesem Abend auch wieder eine umfangreiches Bar-Angebot.

Stimmung angesagt

Der Samstag steht in im Zeichen Alt und Neu, Jung und Alt, laut und leise – auf jeden Fall aber ist Stimmung angesagt. Um 20 Uhr wird das Herbst- und Weinfest vom Vorsitzenden Joachim Neef, Ortsvorsteher Martin Rüttler und Weinkönigin Constanze Schmitt eröffnet. Dieses Jahr steht das Fest, anlässlich der Eröffnung des Tauberschwarz-Wanderweges am 16. Juni ganz im Zeichen dieses Weines. Diesen kann man in den Sorten Urrebe, Rosé und Kabinett am gesamten Wochenende genießen. Auch einen neuen Wein-Cocktail gibt es passend dazu in der Secco-Bar.

Zum ersten Mal steht die Musikkapelle Winterhausen mit ihrem Motto „Stimmung, Spaß und gute Laune aus dem Maintal“ auf der Bühne. Die Kapelle ist seit über 25 Jahren der Garant für stimmungsvolle Weinfeste. Das Repertoire des 30-köpfigen Ensembles reicht von zünftiger Blasmusik und Klassikern über abwechslungsreiche Pop-Arrangements bis zu ausgelassener Partymusik. Wem das jedoch zu viel Trubel ist und zu laut, findet im Julius-Echter- Keller den richtigen Ort, um das Weinfest in vollen Zügen zu genießen. Dort spielen die Hochreiner Wirtshausmusikanten ohne Verstärker volkstümliche Stücke. Günther Hochreiner, Dirigent der Musikkapellen Laudenbach und Weikersheim, spielt mit zwei weiteren Musikern original bayrische Wirtshausmusi, die aus dem Herzen kommt, um den direkten Kontakt zum Publikum zu erreichen. So kann man im Keller die Musik bei Essen, Weinen und Gesprächen genießen.

Am Sonntag geht es los mit dem Frühschoppen nach der Kirche, auch anschließend wird bewirtet; außerdem gibt es Kaffee und Kuchen. Dazu begleitet die Trachtenkapelle Bieberehren mit ihrer Musik bis in den späten Nachmittag hinein. hr

