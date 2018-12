Ganz überwältigendes Klangerlebnis

Bis auf den allerletzten Platz besetzt war am Sonntagabend die Jakobskirche: Die Vorbachtaler Musikanten hatten zum Adventskonzert unter dem Titel „Himmel und Erde berühren“ geladen.

Niederstetten. Rund 350 Besucher in Niederstetten, am Vorabend bereits rund 250 in der Pfitzinger Trinitatiskirche spendeten den 80 Musikern stehend Applaus für die beiden Konzerte, mit denen sich

