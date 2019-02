Ganz was anderes als „immer“

Weikersheim.Auch in diesem Jahr finden wieder viele Veranstaltungen in der Stadtbücherei Weikersheim statt. Das Veranstaltungsprogramm für das erste Halbjahr liegt in der Stadtbücherei aus und kann auf der Homepage eingesehen werden.

Die erste Veranstaltung im neuen Jahr ist am Montag, 25. Februar um 15 Uhr für Kinder ab Vier. Thomas Glasmeyer spielt das Stück „Vom kleinen König in der Hutschachtel“.

Inhalt: Es war einmal ein kleiner König. Der war so klein, dass er mit seinem Hofstaat in einer Hutschachtel Platz hatte. Als es wieder einmal um das Geburtstagsfest ging, und er, wie immer, Gäste laden wollte, da sagten Haushofmeister und Kinderfrau: „Kinder? Nein, wir feiern so, wie immer! Geschenke auspacken, Blindekuh spielen und reichlich essen.“ Aber auf „so wie immer“ hat der kleine König diesmal keine Lust. Karten gibt es in der Stadtbücherei Weikersheim. pm

