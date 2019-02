„Gegensätzlich zur amtlichen Meinung“

Sehr geehrter Herr Stiefel,

da Sie mich persönlich erwähnen, will ich nur für mich und auch für meinen verstorbenen Vater ein paar weitere Gedanken einbringen.

Es wird auch wohl einen Grund haben, dass ich beim Verwaltungsgericht gegen Vorausgebühr Klage habe einlegen lassen, um zu prüfen ob das Eingreifen des Veterinäramtes überhaupt eine Rechtsgrundlage hat. Gleichermaßen verhält es sich mit veterinärmedizinischen Gutachten, die eine Tierklinik über meine Pferde sowie deren Haltungsbedingungen erstellte. Es sind völlig gegensätzliche Ergebnisse zur amtlichen Meinung. Ich selbst habe über lange Jahrzehnte Umgang mit Pferden.

Zudem gibt es Bilder, die den guten Zustand meiner Pferde zeigen, unmittelbar vor dem amtlichen Eingriff aufgenommen.

Das achtmalige Auftreten des Amtes bei mir mit vier Beamten und jeweils vier Polizisten als „Begleitschutz“ hat mich genauso wenig abgehalten für mein Recht zu kämpfen wie die schleppende 50 Wochen dauernde Weiterleitung meiner Widersprüche.

Es wird wohl einen Grund haben, dass ich den ganzen finanziellen Aufwand voll haftbar eingehe, wer dagegen haftet im Amt?

Nun noch zu meinem Vater, dieser hatte am eigenen Leib jahrelang unter fürchterlichen Lebensbedingungen die ständige Bedrohung erlebt am nächsten Tag nicht mehr zu sein. Trotz dieser traumatischen und körperlichen Blessuren brachte er nach seiner Heimkehr die Kraft auf, neben seiner beruflichen Existenz ehrenamtlich den Kärweumzug zur heutigen Form als Teil einer kleinen Gruppe Organisatoren mit aufzubauen, an dem Sie ja auch schon teilgenommen haben. Er allein motivierte Pferdehalter nach Weikersheim zur Kärwe zu kommen und pflegte die Kontakte. So entstand ein etwa gleich großer „Pferdepool“, der sich naturgemäß in seiner Zusammensetzung ständig wandelt. Im hohen Alter ließ er sich allerdings gern von mir unterstützen. Zum letzten Punkt Ihres Leserbriefes möchte keine Aussagen tätigen, weil auch dieser nochmals einen umfangreichen Komplex an Fragen und Widersprüchlichkeiten aufwirft. Zur Zeit habe ich ein Berufsverbot, da ich laut Amt keine Kenntnisse in der Pferdehaltung habe. Nur soviel noch – wenn ich oder meine Tätigkeit von irgendjemand beurteilt werden, dann bitte aufgrund sorgfältig erstellter vielschichtiger Grundlage und nicht durch Mutmaßungen.

