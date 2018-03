Geheimnisvolle Experimente im Keller

Anzeige

Bereits ausgebucht ist die Führung „Der Duft des Südens“, in dem eine der Weikersheimer Schlossgärtnerinnen am Sonntag, 1. April, die Orangerie und die Pflege ihre südländischen Gewächse in der kalten Jahreszeit vorstellen.

Freie Plätze gibt es dagegen noch bei der Sonderführung „Im Glauben fest – Ein evangelischer Regent in Hohenlohe“ am Ostermontag, 2. April, 14.30 Uhr, in dem der Graf Wolfgang II. von Anita Keßler als bewusst christlicher Herrscher präsentiert wird. Die Schlosskapelle, der Rittersaal, sein Grabmonument: Der Graf prägte im Sinne seines evangelischen Glaubens Schloss und Umgebung. Mehr noch: Er verfasste ein eigenes Glaubensbekenntnis, an dem er mehrere Jahrzehnte lang arbeitete. Streitbar war er im Glauben, großmütig im Verhalten – ein umsichtiger Landesvater in bewegten Zeiten.

Die junge Generation kommt in Schloss Weikersheim während der Osterferienzeit ebenfalls auf ihre Kosten. Am Mittwoch, 4. April, gibt es um 14.30 Uhr die Führung „Wir zeigen’s euch – Kinder führen Kinder“ für Kinder von 8 bis 14 Jahren und ganze Familien. Sie zeigt das Weikersheimer Schloss aus einer ganz speziellen Perspektive. Wenn Kinder ins Schloss kommen, dann haben sie ja andere Wünsche als Erwachsene. Sie lieben mehr spannende Geschichten aus der alten Zeit als viele Jahreszahlen und manche kleine Dinge sind für sie hochinteressant.

Steine behauen

Bei der Führung „Wir zeigen’s euch“ begleiten junge Schlossführerinnen im Alter von zehn bis 14 Jahren ihre Gäste durch das Schloss und erzählen vom Leben in der Zeit der Hohenloher Grafen. Es gibt wertvolle Exponate zu bestaunen und man hört auch vieles über das Kinderleben im Schloss.

Am Donnerstag, 5. April, findet von 10 bis 16 Uhr der beliebte Steinmetz-Workshop „Der Form auf der Spur. Bildhauern mit Ytong“ für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren statt. Junge Leute können hier ihr Geschick erproben. Der Hobby-Bildhauer Hans-Jörgen Schwarz begleitet sie vom Entwurf bis zur Ausführung und zeigt im Außenbereich des Schlosses (bei schlechtem Wetter im Trockenen) den Umgang mit Hammer und Meißel.

Verwendet wird Ytong, ein Material, das leicht zu bearbeiten ist. Der barocke Schlossgarten liefert mit seinen Figuren genug Vorbilder für das eigene Schaffen. Der Kurs ist so angelegt, dass jeder Teilnehmer am Ende eine eigene Skulptur oder ein Relief mit nach Hause nehmen kann.

Schloss Weikersheim beteiligt sich auch am Themenjahr 2018 „Von Tisch und Tafel“ der „Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg“. Dazu wurde von Pia Herrmann die neue Themenführung „Von Suppen und Kapaunen – Ein Festmahl am Weikersheimer Grafenhof“ erarbeitet.

Ihre Premiere hat diese neue Kostümführung am Sonntag, 15. April, 11 Uhr.

Üppige Menü-Folgen

Die Referentin tritt auf als Gräfin Magdalena, die Frau des Schlosserbauers Graf Wolfgang II., und erzählt anschaulich vom festlichen Essen, das bei Feierlichkeiten im Mittelpunkt stand. Die in der Renaissance-Zeit üblichen üppigen Menü-Folgen, zubereitet von einer großen Dienerschaft, wurden damals am Beispiel einer Tauffeier ausführlich beschrieben und haben sich im Hohenloher Zentralarchiv in Neuenstein erhalten. peka

