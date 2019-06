Geheimnisvolle Welten erwarten die Besucher

Elpersheim.Im Weikersheimer Ortsteil Elpersheim findet am kommenden Wochenende, vom 28. bis 30. Juni, das Erzählfest statt – eine weitere Veranstaltung im Rahmen des 800-Jahr-Jubiläums. Der bekannte Erzähler Reinald Rickmeyer aus Elpersheim wird hierbei durch weitere Künstler wie Anja Koch, Norbert Kober und Maren Monnèe unterstützt.

Den Auftakt bildet am Freitag, 28. Juni, um 19.30 Uhr „Das fliegende Kamel“. In der St. Georgskirche Elpersheim werden Lieder, Märchen und Geschichten dargeboten. Musikalisch umrahmt wird der Abend vom Posaunenchor Elpersheim und dem Chor „Sing again“. Die Besucher werden entführt in eine Welt voller Weisheit, Phantasie und überraschender Heiterkeit. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Um Spenden wird gebeten. Am Samstag um 18.30 Uhr wird die Reihe in der märchenhaft gestalteten „Emmerts-Scheune“ (Blumenstraße Ecke Deutschordensstraße) fortgeführt. Dort erwartet den Besucher das kulinarische Erzähldinner „Sinnesschmaus und Gaumenglück“. Während eines märchenhaften 5-Gänge Menüs verzaubern die Künstler mit heiteren und spannenden Erzählungen. Auch umrahmt von musikalischen Genüssen und schwungvollen Tänzen der Winzertanzgruppe Markelsheim. Den Abend rundet der Beitrag „Märchen unter dem Walnussbaum“ ab. Karten sind in der Volksbank Elpersheim erhältlich.

Am Sonntag, 30. Juni, bildet die Märchen- und Geschichtenwanderung den Höhepunkt dieses Wochenendes: Um 11 Uhr trifft der Besucher sich am ev Gemeindehaus in Elpersheim ein. Um 11.15 Uhr beginnt die märchenhafte Geschichtenwanderung, „Auf den Spuren von Vater Bär und seinen Lausbuben“, ist nicht ausschließlich nur für Familien angedacht. Ein Picknick im Grünen ist ebenfalls im Programm enthalten. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass aufgrund der zu erwartenden heißen Temperaturen, die Wanderung ausschließlich im Schatten stattfinden wird. Die Karten sind im Vorverkauf in der Volksbank Elpersheim und für Kurzentschlossene am Treffpunkt erhältlich.

Der Erntebittgottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Elpersheim findet am selben Tag um 17.45 Uhr statt. Der Posaunenchor Elpersheim lädt hierzu in die „Emmerts-Scheune“ ein. Wie in gewohnter Weise, wird auch hier im Anschluss für eine Verköstigung durch den Posaunenchor gesorgt.

Um 19.30 Uhr kann man sich in einen stimmungsvollen Abend für Augen, Ohren und Herz entführen lassen. „Vom Zauber der Sterne“ lautet die Überschrift in der „Emmerts-Scheune“ (Blumenstraße/Ecke Deutschordenstraße). Eine Fotoausstellung und Informationen von Hobbyastronom Jürgen Mayer sowie Erzählungen und stimmungsvolle Musik sind hier Programm. Eine Bewirtung erfolgt in den Pausen. Der Eintritt der Abendveranstaltung ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Das Bürgerforum Elpersheim ist Veranstalter des Erzählfestes. MiWi

