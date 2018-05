Gemeindegottesdienst auf der Tauberhöhe

Anzeige

Elpersheim.An der Gedenkstätte auf der Tauberhöhe in Elpersheim findet am morgigen Donnerstag ein katholischer Gemeindegottesdienst statt. Um 10.15 Uhr trifft sich die katholische Kirchengemeinde, um gemeinsam mit allen interessierten Gläubigen den „Gottesdienst am Kreuz“ unter freiem Himmel zu feiern. Musikalisch gestaltet wird diese durch den Posaunenchor Elpersheim. Es wird wieder ein Fahrservice angeboten. Abfahrt zur Gedenkstätte ist um 9.45 Uhr an der katholischen Kirche. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der katholischen Kirche in Weikersheim statt. Bild: Wilhelm