Gemeinsam mit gleich drei Mozarts feiern

Um die Musikerfamilie Mozart geht es dieses Jahr beim Musikfest des Hohenloher Kultursommers auf Schloss Weikersheim.

Weikersheim. In sieben Konzerten werden am Samstag, 7. Juli, die Mozarts – angefangen beim aus Augsburg stammenden Leopold Mozart über den in Salzburg geborenen und berühmten Sohn Wolfgang Amadé Mozart bis zu dessen in Wien das Licht der Welt erblickenden Sohn Franz Xaver Mozart – beleuchtet.

Werke von allen drei Komponisten lassen sich um 18.30 Uhr in einem der sechs Konzerte hören, unter denen die Besucher wählen können. Im Rittersaal spielt das „Concilium musicum Wien“ die g-Moll-Klavierquartette von Wolfgang Amadé und Franz Xaver Mozart - ein sicherlich auch stilistisch interessanter Vergleich. Dazwischen ist Leopold Mozarts viertes Divertimento für Streichtrio zu hören.