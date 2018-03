Gemeinsam stolz auf das Geleistete

Anzeige

Er brenne für diese Schulart, bekannte Schmitt: Die Gemeinschaftsschule sei gerade im ländlichen Raum aufgrund ihres breiten Angebots und der individuellen Förderung auf drei Niveaustufen im Rahmen gemeinsamen Lernens mit verbindlichem Ganztagsbetrieb wegen schlicht perfekt.

Schmitt kennzeichnete die Gemeinschaftsschule als „neue Dimension in der Schullandschaft“, die in Weikersheim „so problemlos wie in den wenigsten Gemeinden“ Fuß fassen konnte.

Die Stadt habe die Zeichen der Zeit erkannt und der Tag der Anbau-Einweihung sei ein „toller Tag für Weikersheim, die Schullandschaft, die Kinder, die Eltern und die Lehrer.“ Es sei regelrecht „eine verschworene Gemeinschaft“ samt Lehrerteam, Eltern- und Schülerschaft gewesen, die auf diese Entwicklung hinarbeitete, erläuterte Weikersheims Bürgermeister Klaus Kornberger.

Er lobte die intensiven Kontakte zwischen Kommune, den Schulleitungen – vor Rektor Peter Pflüger war dies Vorgängerin Renate Böhrer – und dem Planungsteam um den Stuttgarter Architekten Martin Wypior: In gemeinsamen, interdisziplinär besetzten „Workshops“ sei die Schule als Lebensraum mit angenehmer Arbeitsatmosphäre, der alle Beteiligten durch ein Wir-Gefühl verbinde, weiter gestaltet worden.

Kornberger hob auch die unkomplizierte Zusammenarbeit sowie den regelmäßigen, partnerschaftlicchen Austausch mit dem Gymnaium hervor – „ein Alleinstellungsmerkmal für die so Schule“, so der Bürgermeister.

Insgesamt wurden – unterstützt vom Land über die baden-württembergische Schulbauförderung – 3,4 Millionen Euro verbaut: Für den Erweiterungsbau mit Mensa, Klassen- und Gruppenräume und Schulbücherei sowie Sanierungen und Neugestaltungen von der neuen Lehrküche über Werkräume und Lernstudios bis hin zum Lehrerimmer. Zweckmäßig und zeitgemäß sei alles geraten – und man werde nicht nachlassen, auch den Bereich Naturwissenschaft und Technik zeitnah weiterzuwentwickeln . Auch, weil man um das Anforderungsprofil der regionalen Unternehmen wisse.

Am von Grundschulen über Förderschule und Gemeinschaftsschule mit vielfältigen Abschlussmöglichkeiten bis hin zum Gymnasium breit aufgestellten Schulstandort will die Kommune dran bleiben am Thema Bildung und Betreuung, so Kornberger: „Denn alles, was wir in die Schulen investieren, alles, was wir in die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen investieren, investieren wir in die Zukunft unserer Stadt und unseres Landes.“

Architekt Martin Wypior und Rektor Peter Pflüger ermöglichten den zahlreichen Gästen aus dem Bildungsbereich und Gemeinderat, der Wirtschaft und speziell den am Bau beteiligten Unternehmen, Kirchen und Gesellschaft gemeinsam einen Rückblick auf die Bauphasen von der Baugrunduntersuchung übers Richtfest bis zu den abschließenden Innenarbeiten und den Umzug der ersten Schulklasse.

In gemeinsamer heiterer Moderation führten Schulsprecher Paul Rülicke, der Elternbeiratsvorsitzende Andreas Fischer-Klärle und Rektor Peter Pflüger durch das Programm der Einweihungsfeier. Mit improvisiertem Spiel zeigten die Aktiven des Theater-Projekts der Klassen 5 bis 7, dass einfache Utensilien wie Stock, Korb, Hut und Tuch ein kreatives Ideenfeuerwerk entfachen können; ihnen war ebensoviel Beifall sicher wie den Tanz-Projekt-Teilnehmerinnen der Klassen 5 bis 7, die unter der Leitung von Isabel Deißler eine muntere Choreographie einstudiert hatten.

Abschließend präsentierte Schüler der Klasse 9, wie sicher sie nicht nur bei Standardtänzen übers gesellschaftliche Parkett gleiten können. Gern reihten sich da Schulleitung und Bürgermeister ein.

