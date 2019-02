Gemeinschaftsschule Weikersheim zeigte sich sehr sportlich

Weikersheim.An der Gemeinschaftsschule Weikersheim wurden kürzlich eine ganze Reihe von Sportabzeichen an Schüler und Lehrer verliehen. Wie in den vergangenen Jahren hatte sich die Gemeinschaftsschule auch 2018 wieder sehr sportlich gezeigt. So konnte Rektor Peter Pflüger an insgesamt 155 Schüler und zwei Lehrer die begehrten Urkunden und das entsprechende Deutsche Sportabzeichen überreichen. Es wurden 19 Auszeichnungen in Gold, 79 in Silber und außerdem weitere 59 Bronzeabzeichen verliehen. Bild: Gemeinschaftsschule

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019