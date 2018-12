Gesellschaftliches Engagement gewürdigt

Die Volksbank Vorbach-Tauber eG hat an verschiedene Einrichtungen und Vereine in ihrem Verbreitungsgebiet Spenden in Höhe von insgesamt 8000 Euro übergeben.

Weikersheim. Zum Jahresende setzte die Volksbank Vorbach-Tauber eG die in den letzten Jahren zur Tradition gewordene Veranstaltung fort und übergab wieder Spenden an die Kommunen, Vereine und Institutionen im Geschäftsgebiet.

Dieses Jahr überreichten Vorstandsvorsitzender Jürgen Fricke und Vorstand Dirk Schlenker aus der Ausschüttung des Gewinnsparvereins der Volksbanken und Raiffeisenbanken Geldspenden im Wert von 8000 Euro.

Drei Bürgermeister vertreten

Bürgermeisterin Heike Naber aus Niederstetten, sowie Bürgermeister Klaus Kornberger aus Weikersheim und Bürgermeister Uwe Hehn aus Creglingen freuten sich mit den Vertretern aus den Teilorten und Vereinen über folgende Spenden:

Der Kindergarten Niederstetten erhielt 1500 Euro zur Erstellung eines Baumhauses.

Zur Renovierung gingen 1000 Euro an den Evangelischen Kindergarten Creglingen.

Weitere 1000 Euro wurden an die Ortschaftsverwaltung Niederrimbach zur Neugestaltung des Spielplatzes übergeben. Für die Jugendarbeit erhielten die BIZ Players 500 Euro.

„Bank der Region“

Die Weikersheimer EineWelt Gruppe durfte sich über 1000 Euro für die Sanierung der Außenfassade des Streckerhauses freuen. Dem Krankenpflege-Seelsorge-Förderverein Weikersheim wurden 1000 Euro für die Betreuung der Demenztagesgruppe überreicht.

Bei der Anschaffung neuer Vereinskleidung wurde der Sängerkranz Nassau unterstützt. Für Projekte in den Ortschaften wurden der Ortschaftsverwaltung Honsbronn 1000 Euro und der Ortschaftsverwaltung Oberrimbach 500 Euro zur Verfügung gestellt. Jürgen Fricke betonte, dass sich die Volksbank Vorbach-Tauber eG als Bank der Region verstehe.

„Großes Anliegen“

Es sei ein großes Anliegen der Bank, dass gesellschaftliches Engagement in der Region entsprechend gewürdigt werde. Anschließend übergab Prokurist Harald Götz im Namen aller Mitarbeiter weitere Spenden, da diese bei der Weihnachtsfeier der Volksbank Vorbach-Tauber auf ihre Weihnachtsgeschenke verzichtetet hatten.

Rotes Kreuz beschenkt

Sie entschieden sich dafür, die Ortsgruppen des Deutschen Roten Kreuzes in Creglingen, Niederstetten und Weikersheim jeweils mit einer Spende in Höhe von 250 Euro zu unterstützen.

Soziales Engagement sei den Mitarbeitern der Volksbank Vorbach-Tauber eG wichtig, so Harald Götz bei der Übergabe.

Dass sich die Mitarbeiter anstatt für Weihnachtsgeschenke für Spenden entschieden haben, zeige die Verbundenheit mit der Region und den Menschen hier vor Ort.

Bei allen Spendenempfängern war die Freude über den unverhofften Zuschuss groß. Sie bedankten sich bei den Vorständen und natürlich auch bei den Mitarbeitern der Volksbank Vorbach-Tauber für die Spenden, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung.

