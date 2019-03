Gewaltige Explosionen und ferne, stille Gasnebel

WEIKERSHEIM.Die Sternwarte auf dem Weikersheimer Karlsberg öffnet am Samstag, 30. März ihre Kuppeln für interessierte Besucher. Die Mitglieder der Astronomischen Vereinigung Weikersheim haben sich zur Aufgabe gemacht, die Faszination des Kosmos an die Bevölkerung weiterzugeben und laden nun zum Tag der offenen Tür ein.

Bundesweite Aktion

Am kommenden Samstag findet bereits zum 17. Mal der bundesweite Tag der Astronomie statt. Dabei öffnen im deutschen Sprachraum viele Sternwarten und Planetarien ihre Türen und Kuppeln und bieten entsprechendes Programm für die Bevölkerung an.

Ziel dabei ist es, die Schönheit und Faszination des Sternhimmels unters Volk zu bringen. Auch die Astronomische Vereinigung Weikersheim macht bei dieser Aktion mit und öffnet am Samstag ab 16 Uhr die Kuppeln der von ihr betriebenen Sternwarte auf dem Karlsberg. So steht bei schönem Wetter beispielsweise die Beobachtung unseres hellen Tagesgestirns, der Sonne, auf dem Programm.

Mit speziell ausgerüsteten Teleskopen kann die Sonne gefahrlos beobachtet werden. Mit Glück können dort gewaltige Explosionen beobachtet werden, die mehrere Hunderttausend Kilometer ins All hinaus reichen.

Besuche kostenfrei

Etwas ruhiger aber nicht weniger spektakulär geht es dagegen am Nachthimmel zu. Gasnebel, Galaxien und Sternhaufen können im leistungsfähigen Teleskop der Sternwarte bestens beobachtet werden. Die Sternwarte ist am Samstag in jedem Falle geöffnet. Die Wetterprognosen sehen sehr gut aus. Es werden auch Kurzvorträge gehalten und Bilder von Himmelsobjekten gezeigt und erklärt. Für weitere Informationen empfiehlt sich am Samstag ein Anruf auf der Sternwarte unter 07934/1365.

Dies und noch viel mehr wird auf der Sternwarte Weikersheim geboten sein. Der Besuch der Sternwarte und die damit verbundenen Sternführungen sind kostenlos. Die Mitglieder der Astronomischen Vereinigung laden ein zu den Veranstaltungen des Vereins.

Darüber hinaus kann bei Interesse auf der Internetseite www.sternwarte-weikersheim.de der Kontakt zur Astronomischen Vereinigung Weikersheim gesucht werden, wo auch individuelle Termine für Sternführungen ausgemacht werden können.

Im Monat April bietet die Astronomische Vereinigung Weikersheim ebenfalls verstärkt die Möglichkeit zur Himmelsbeobachtung auf der Sternwarte an, die sogenannten Frühjahrsbeobachtungswochenenden stehen vor der Tür.

So kann ab Samstag, 6. April an jedem Freitag- und Samstagabend im Monat April jeweils ab 20 Uhr die Sternwarte bei klarem Himmel besucht und Himmelsbeobachtungen durch die Teleskope durchgeführt werden. avw

