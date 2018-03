Gisela Lang seit einem halben Jahrhundert dabei

Anzeige

Die Kassiererin Andrea Windler-Dürr informierte über die finanzielle Lage des Vereins. Besonders erfreulich ist die hohe Zahl von 154 Mitgliedern. Damit ist der Landfrauen-Verein Elpersheim der Größte im Main-Tauber-Kreis.

Die Kassenprüferinnen Susanne Schwab und Brigitte Popp bestätigten Andrea Windler-Dürr eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte durch Ursula Popp.

In einer Gedenkminute wurde auch an die verstorbene Ehrenvorsitzende Elfriede Metzger und an das Ehrenmitglied Margarete Frank gedacht.

Zum Abschluss folgten die Ehrungen. Mit einer Urkunde und Buchpräsent „Lust auf Hefe“ für die langjährige Treue zum Verein, würdigte der Vorstand für 50 Jahre Mitgliedschaft: Gisela Lang.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Gisela Koppelmann, für 30 Jahre Treue zum Verein: Ingrid Nüchter, Andrea Stein und Annette Ehrensberger. Für 25 Jahre wurden Roswitha Abendschein und Conny Emmert geehrt. Ebenso ging ein großes Dankeschön an alle Helfer und Kuchenbäcker, die den Verein so zahlreich im Laufe des Jahres unterstützt haben.

