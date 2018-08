Glanzstücke aus Opern erleben

Weikersheim.Wie präsentiere ich mich optimal beim Vorsingen? Welches Repertoire sollte ich beherrschen? Sollte ich beim Casting für eine Hosenrolle besser eine Hose tragen? Auf all diese Fragen erhalten junge Opernsängerinnen und -sänger beim Intensivkurs „Exzellenz-Labor Gesang/Oper“ der Jeunesses Musicales Deutschland eine Antwort. Am Freitagabend präsentiert sich der Opernnachwuchs um 19.30 Uhr in einer Soiree im Gewehrhaus von Schloss Weikersheim dem Publikum.

Seit dem Wochenende und noch bis zum 25. August bietet die JMD in der Musikakademie Feinarbeit für junge Profis an: Mit dem „Exzellenzlabor“ unterstützt sie herausragende Sänger in den letzten Studiensemestern, in Opernstudios oder den ersten Berufsjahren ebenso wie Klavierbegleiter auf ihrem Weg zum Berufserfolg. Denn um im heutigen Musikbetrieb kompetent, selbstbewusst und (wieder-)erkennbar aufzutreten, sind eine Vielzahl von Kompetenzen gefordert, und nicht nur musikalische.

In der Kursarbeit liegt der Fokus auf Stilistik verschiedener Musik-Epochen und den Elementen, die zum Gelingen einer Sänger-Karriere notwendig sind. Dazu gehören auch sprachlicher Ausdruck und szenische Darstellung.

Dirigent der Sommeroper als Gast

Künstlerische Leiterin des Gesangslabors ist Hedwig Fassbender, erfolgreiche Sängerin und Dozentin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Zum Dozenten-Team gehört auch der italienische Dirigent Fausto Nardi, Dozent u.a. an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Die JMD hat ihn auch für ihre kommende Opernproduktion engagiert. Nardi wird also im Sommer 2019 im Schlosshof bei den Aufführungen der Jungen Oper am Pult stehen.

Das Publikum kann den Opernnachwuchs in einer Soiree erleben. Jede Sängerin und jeder Sänger wird mit Klavierbegleitung Glanzstücke aus dem studierten Repertoire vortragen, darunter bekannte Arien aus italienischen, deutschen und französischen Opern. jmd

